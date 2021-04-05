В трех городах Кузбасса ввели режим «черного неба»

В Кемеровской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Кемерове Новокузнецке, и Прокопьевске, сообщается на сайте регионального минприроды и экологии. В первом городе режим НМУ продлится до 5 апреля, в остальных — до 6 апреля.

«Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух»,— говорится в сообщении министерства.

Ранее «черное небо» вводили в конце января этого года. Тогда режим НМУ действовал в тех же трех городах. Месяцем ранее режим вводили в Новокузнецке и Прокопьевске.

Юлия Сасевич