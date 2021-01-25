Режим «черного неба» ввели в городах Кемеровской области

В Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске ввели режим «черного неба». В городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.

«Предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности до 18:00 25 января»,— говорится в сообщении.

НМУ способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе. В конце 2020 года режим уже вводили в Новокузнецке и Прокопьевске до 29 декабря.

Екатерина Лукашевич