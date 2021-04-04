Джанни Инфантино разбил коррупцию на пункты

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино представил во время заседания рабочей группы G20 по противодействию коррупции программу, которая позволит сделать вовлеченную в многочисленные скандалы футбольную организацию более «прозрачной» и «подотчетной». Функционер намерен превратить FIFA в одну из главных структур, борющихся с коррупцией в спортивной отрасли. Между тем в отношении самого господина Инфантино ведется связанное с коррупцией расследование.

Во время заседания рабочей группы G20, проходившего в формате видеоконференции, с сообщением на тему коррупции в спортивной сфере выступил глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. Он перечислил реформы, которые смогут сделать деятельность FIFA, в последние годы не раз оказывавшейся в центре коррупционных историй, более «прозрачной» и «подотчетной».

В общей сложности функционер назвал 11 пунктов своей программы. По его словам, срок пребывания в руководящих футбольных органах официальных лиц должен быть ограничен, также должен осуществляться их постоянный контроль. Число женщин на административных постах должно быть увеличено, а политическая и практическая виды деятельности FIFA — строго разделены. Судебные органы федерации должны будут действовать в соответствии с новым этическим кодексом.

Во избежание повторения скандалов, связанных с выбором стран--хозяек футбольных чемпионатов мира, процесс отбора должен стать более «прозрачным».

Такое же определение Джанни Инфантино подобрал для описания всей финансовой деятельности FIFA. Глава Международной федерации футбола также заявил, что инвестиции в развитие футбола будут увеличены в пять раз и составят $1,8 млрд.

Господин Инфантино упомянул грандиозный коррупционный кризис в FIFA в 2015 году, в результате которого на самом деле он и пришел к власти, а затем призвал G20 к установлению с федерацией партнерских отношений. По заявлению президента FIFA, она намерена превратиться в «одного из игроков глобальной команды по борьбе с коррупцией».

Сам Джанни Инфантино, что примечательно, является фигурантом уголовного дела, инициированного в июле прошлого года швейцарской прокуратурой. Функционера подозревают в превышении служебных полномочий, нарушении служебной тайны, воспрепятствовании уголовному расследованию и подстрекательству к злоупотреблениям. В основном речь идет о его неформальных встречах в 2016 и 2017 годах с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Последний был вынужден подать в отставку после того, как в его адрес выдвинули обвинения в нарушении профессиональных этики и обязанностей, в частности, в делах о коррупции в FIFA.

Глава Международной федерации футбола настаивает на своей невиновности. По мнению Джанни Инфантино, чьи слова приводит Insidethegames, «эти встречи ни в коем случае не были секретными и, безусловно, не являлись незаконными».

Екатерина Ремизова