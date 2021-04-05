ВВП не вкладывается в науку

Внутренние затраты на исследования и разработки (ИР) в экономике РФ в 2019 году составили 1,13 трлн руб., или 1,03% ВВП, свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В постоянных ценах прирост по сравнению с 2010 годом составил 13,4%, но в отношении к ВВП показатель снизился (1,13% в 2010 году). Основной источник финансирования НИОКР по-прежнему государство (66,3%,против 70,3% в 2010 году). Бюджетные траты на гражданскую науку в 2019 году составили 489 млрд руб. (0,44% ВВП) против 0,53% в 2010 году. Доля вложений компаний выросла с 25,5% до 30,2%, но за счет сокращения бюджетных трат заметной коммерциализации науки не происходит, на ее предпринимательский сектор приходится 60,7% затрат на ИР (688,3 млрд руб.), и этот показатель меняется мало (см. график).

Общее число сотрудников, занятых ИР, также снизилось на 7,3%, до 682,5 тыс. человек, примерно половина из них — исследователи, состав которых помолодел, больше стало и иностранных аспирантов. Однако премирование ученых за публикации в авторитетных журналах привело к тому, что общее число публикаций российских авторов, индексируемых в Scopus, за 2010–2019 годы выросло почти втрое, с 40,7 тыс. до 115,9 тыс., хотя российских авторов цитируют реже, чем в среднем в мире,— 3,5 раза против 6,2 раза. В результате вклад РФ в общемировой поток публикаций увеличился с 1,6% до 3,5%. По числу цитируемых статей в авторитетных научных изданиях Россия на 12-й строчке между Испанией и Южной Кореей (73,4 тыс.), в лидерах — Китай с 540 тыс. статей и США с 461 тыс. статей.

По результативности исследований (количеству патентов) мировая доля РФ существенно меньше — 0,9%. В 2019 году было выдано 34 тыс. патентов (в 2010 году – 30,3 тыс.), а число заявок снизилось на 10%. Лидируют в мире по этому параметру Китай (40,4% всех патентов), США (15,9%), Япония (13,8%), Южная Корея (7,6%) и Германия (5,4%). При этом число разработанных передовых производственных технологий выросло в РФ за десять лет почти вдвое — с 864 до 1620. Резко сократился и разрыв экспорта и импорта технологий — в 2010 году импорт превышал экспорт в 2,3 раза, в 2019 году — на 37% ($4,8 млрд и $3,5 млрд соответственно), но пока лишь по итогам одного года.

Татьяна Едовина