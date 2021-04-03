Клип Манижи стал самым популярным среди клипов участников «Евровидения-2021»

Клип певицы Манижи Сангин (Manizha) на песню «Russian Woman» набрал 6,72 млн просмотров на официальном канале музыкального конкурса «Евровидение» на YouTube. Видео российской певицы стало самым популярным среди записей песен, выдвинутых на конкурс в 2021 году.

Вторым по числу просмотров стал клип на песню «Loco Loco» группы Hurricane (Сербия, 6,67 млн просмотров), третьим — «Mata Hari» певицы Efendi (Азербайджан, 2,57 млн просмотров). При этом соотношение лайков и дизлайков (220 тыс. к 137 тыс.) у клипа Манижи хуже, чем у большинства видео 2021 года.

Самое популярное видео на канале «Евровидения» — клип на песню «Uno» российской группы Little Big. Она должна была представлять Россию на конкурсе в 2020 году, однако он был отменен из-за распространения коронавируса.

Манижа была выбрана представителем России на «Евровидении» в ходе национального отбора, который прошел в эфире «Первого канала» 8 марта. Вещатель отметил, что процесс голосования прошел аудит компании EY. По заявлению «Первого канала», компания подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора.

О представительнице России на «Евровидении-2021» — в материале “Ъ” «Положительная селекция».