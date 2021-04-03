Минцифры: предустановленные приложения не передают персональные данные россиян

Минцифры исключило возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян за рубеж. Ранее “Ъ” написал о результатах экспертизы АНО «Информационная культура», согласно которым все обязательные коммерческие приложения содержат аналитические трекеры (скрытые программы). По данным организации, они собирают сведения о пользователях и передают их зарубежным IT-корпорациям.

В числе компаний, которые могут получать данные, Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и др.

«Эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы,— говорится в заявлении Минцифры.— ПО загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных… Пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО (программное обеспечение.— “Ъ”), в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных, распространения рекламы».

В ходе исследования эксперты проанализировали код 16 классов программ для операционной системы Android и iOS, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «МойОфис»), а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Выяснилось, что встроенных механизмов слежки нет только в приложении платежной системы «Мир». Остальные сервисы, в том числе «Госуслуги», имеют аналитические механизмы Google AdMob (сервис контекстной рекламы), Facebook Ads и других корпораций.

В компании «Яндекс» заявили, что не передают никакую персональную информацию третьим лицам. «Указанные инструменты помогают улучшать пользовательский опыт, отправлять уведомления пользователям и оптимизировать рекламные настройки»,— сказал “Ъ” директор по данным в «Яндексе» Иван Черевко. Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин сказал, что персональные данные пользователей компании никому не передаются. «Мы стараемся использовать только необходимое для корректной работы приложений количество внешних трекеров»,— сказал господин Лучин «РИА Новости».

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал “Ъ”, что формально собираемые данные являются обезличенными, но идентифицировать их владельца технически возможно.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart-TV приняли в конце 2019 года. Он должен был вступить в силу с июля 2020-го, но сроки перенесли на 1 апреля 2021 года. В конце марта в России ввели штрафы до 200 тыс. руб. за продажу гаджетов без такой предустановки.

О технике передачи данных через приложения — в материале “Ъ” «Без приложной скромности».