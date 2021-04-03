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Эксперт Bloomberg оценил темпы восстановления экономики России после пандемии

Экономика России восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить еще один общенациональный карантин, пишет Bloomberg. По мнению эксперта по экономике Скотта Джонсона, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года.

Более мягкие ограничения из-за пандемии COVID-19 привели к тому, что экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран, отмечается в статье. Тем не менее, появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и ослаблением рубля.

«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход <…> До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу» — заявил эксперт по экономике Скотт Джонсон, которого цитирует агентство.

Напомним, Росстат уточнил оценку падения экономики в 2020 году, улучшив ее на 0,1 процентных пункта — до 3%. Также пересмотрена внутриквартальная динамика — падение ВВП в четвертом квартале оценено в 1,8%. Эти уточнения заставили главу Минэкономики заявить о предстоящем «техническом» ухудшении прогнозов на 2021 год и предположить, что в первом квартале 2021 года экономика повторит результат предыдущего квартала.

Подробности — в материале “Ъ” «Прошлый ВВП будущему не товарищ».

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