Тест на деньги

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовил и разослал участникам рынка единую анкету для проверки знаний их клиентов о рисках инвестирования. Анкета включает вопросы как о наличии образования в сфере экономики и финансов, так и о сумме вложений в финансовые инструменты (требуемый порог — 1,4 млн руб.). Если специальных знаний и требуемой суммы нет, заключать договор на страхование жизни с инвестиционной составляющей такому клиенту не рекомендуется. Страховщики надеются, что новый подход не снизит продажи и убережет их от претензий ЦБ, который сейчас всерьез озабочен защитой неопытных частных инвесторов.

Декларацию-анкету клиента ВСС разработал в соответствии с требованиями Центробанка, указывает союз в своем письме страховщикам (есть у “Ъ”). Цель — «унификация подхода к определению лиц, обладающих специальными знаниями в области финансов». Всего в анкете четыре вопроса. Отвечая на первый, клиент указывает наличие образования в сфере экономики и финансов, а также имеющиеся сертификаты. Страховщиков интересуют аттестаты аудиторов, страховых актуариев, сертификаты финансовых аналитиков и риск-менеджеров.

Есть в анкете и пункт о наличии опыта работы не менее двух лет квалифицированным инвестором и не менее трех лет — в банке, страховой компании, в негосударственном пенсионном фонде, в управляющей компании. Клиент также должен сообщить, имеются ли у него ценные бумаги, инвестполисы (или были ранее) и превышает ли объем его средств на депозитах, в ценных бумагах, в доверительном управлении, в паевых фондах и на индивидуальных инвестиционных счетах сумму в 1,4 млн руб. В случае если ни на один вопрос не дан положительный ответ, заключение договора страхования жизни с инвестиционной составляющей «настоятельно не рекомендовано». Есть в анкете и пункт о том, что клиент понимает, что «инвестиции связаны с рисками и могут привести к потерям».

Поясним, что такое анкетирование страховщики должны провести из-за заботы ЦБ о неопытных инвесторах. Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов оценивал вложения россиян в «мутные», по его выражению, инвестпродукты в 600 млрд руб. А 10 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам до прохождения обязательного тестирования, которое планируется начать с 1 октября этого года.

В ВСС, впрочем, не ожидают, что анкета снизит продажи в сегменте страхования жизни. «Ее задача — привлечь внимание человека к вопросам — все ли он правильно понимает, нужен ли ему такой продукт»,— говорит вице-президент ВСС Виктор Дубровин. По его словам, у страховщиков вовсе не стоит задача обезопасить себя от недовольства упрямых клиентов. После заполнения анкеты будет и welcome call (приветственный звонок) в случае покупки полиса страхования жизни, и положенный период охлаждения в 14 дней (период, в течение которого можно расторгнуть договор). Согласно законодательству объем вложений для получения статуса квалифицированного инвестора при соответствии ряду других требований должен превышать 6 млн руб.— поэтому, по мнению собеседника “Ъ”, вопрос о наличии вложений свыше 1,4 млн руб. не является избыточным. Кроме того, есть режим страховой тайны, а страховщики и без анкеты владеют достаточно обширными досье на клиентов.

По словам директора по правовым вопросам «Росгосстрах Жизни» Александра Козинова, в его компании уже используется анкетирование клиентов. «Объективные критерии в анкете ВСС аналогичны представленным в нашей анкете,— говорит он.— Кроме того, в ней еще есть и субъективные критерии — понимание клиентом основополагающих принципов управления капиталом». Опыт страховщика показывает, что по результатам тестирования порядка 85% клиентов можно отнести к категории людей, обладающих специальными знаниями в области финансов. «Если экстраполировать наш опыт и результаты на весь рынок, можно сделать выводы, что негативного влияния на объемы продаж ожидать не стоит»,— делает вывод Александр Козинов.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин также полагает, что анкета ВСС не отсекает клиентов, не обладающих специальными знаниями в области финансов, в частности, из-за последних двух пунктов — о наличии текущих инвестдоговоров и объеме вложений свыше 1,4 млн руб. «Люди, не обладающие специальными знаниями, могут этим критериям соответствовать. Думаю, ЦБ в скором времени трансформирует свои рекомендации по тестированию клиентов в требование с более жесткими критериями»,— говорит эксперт.

Татьяна Гришина