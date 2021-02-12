Трудности жизненного роста

За «ковидный» 2020 год страховщики смогли не только отыграть падение сборов по инвестиционному страхованию жизни, но и нарастить объемы по всему сегменту такого страхования. На этом фоне действия ЦБ по ужесточению регулирования видятся страховому лобби избыточными. Страховщики уверяют, что количество некорректных продаж в страховании жизни сокращается. Они считают, что в желании защитить потребителя регулятор может замедлить развитие рынка, участники которого входят в топ-5 инвесторов в гособлигации. В ЦБ отвечают, что практика сомнительных продаж в этом сегменте жива и что с «плохими практиками» регулятор продолжит бороться.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сборы компаний, занимающихся страхованием жизни, в 2020 году составили 453 млрд руб.— прирост к предыдущему периоду составил 4,1%. Причины популярности продуктов по страхованию жизни в «ковидный» год — снизившиеся ставки банковских депозитов и страхи клиентов за свою жизнь и здоровье в период пандемии. Примечательно, что нынешний рост этот сегмент рынка продемонстрировал после обвала сборов в 2019 году — тогда из-за жесткой политики ЦБ по противостоянию некорректным продажам сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) упали сразу на 32%, утянув за собой и общие сборы по страхованию жизни (минус 9% к 2018 году).

По итогам же 2020-го, рассказал вице-президент ВСС Виктор Дубровин, сборы премий в ИСЖ снизились лишь на 4,4%. По накопительному страхованию жизни сборы выросли на 24,3%, кредитное страхование жизни выросло на 3,5%. Объем выплат за 2020 год по всем видам страхования в этом сегменте вырос по сравнению с 2019-м почти в полтора — c 141 млрд до 211 млрд руб.

Впрочем, процесс оживления этого рынка может притормозить политика регулятора. По словам президента ВСС Игоря Юргенса, начиная с сентября страховщики чувствуют усиление «регуляторного пресса». «Новации с точки зрения защиты потребителя и повышения финграмотности — это все правильно, но наметился перебор: ЦБ защищает слабую сторону договора, потребителя, намного жестче, чем думает о развитии рынка»,— говорит он.

Напомним, ЦБ ранее сообщил о намерении ужесточить требования к продуктам по страхованию жизни — удлинить период отказа от таких договоров до двух лет без потери взносов и ввести минимальный порог выплаты по риску смерти. В компаниях тогда говорили, что это ставит под угрозу целый сегмент рынка (см. “Ъ” от 26 января). По словам главы ВСС, страховщики жизни входят в топ-5 инвесторов в гособлигации, и если государству нужны длинные деньги в экономике, то рынок ждет от регулятора законодателей больше внимания и «баланса между интересами страхователя и мотивацией страховщика».

Страховщики говорят, что масштабные проблемы «мисселинга» (когда под видом депозитов продавали полисы ИСЖ) уже в прошлом. Как рассказал глава компании «Росгосстрах Жизнь» Алексей Руденко, доля «качественных продаж» сейчас 90% и выше. Процент аннулирования договоров на рынке по многим компаниям равен 5%, реже — 10% (в 2019 году — до 25%). При этом в 3–4% случаев расторжений договор прерывается клиентом несмотря на то, что продажа была качественной. Часть граждан, купивших страховой продукт, после «приветственного звонка» от страховщика в силу каких-то личных причин возвращают его. «Это поле для анализа психологических особенностей клиентов,— говорит Алексей Руденко.— Для кого-то такой звонок — подтверждение того, что он понял, что купил, а для кого-то триггер для осознания — а нужна ли ему такая страховка».

Тем временем ЦБ не собирается ослаблять регулирование в этом сегменте. В Банке России “Ъ” вчера заявили о несогласии с утверждением, что проблемы мисселинга уже не существует: «Жалобы поступают, полисы ИСЖ показывают крайне низкую доходность. Поэтому нужно искать решение, которое позволить убрать с рынка плохие практики, сохранив при этом здоровые продукты».

Татьяна Гришина