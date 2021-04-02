В рознице дефицит оптимизма

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в Удмуртии снизился до 1,6% в первом квартале 2021 года, сообщает Удмуртстат. 23% опрошенных руководителей организации считают обстановку для бизнеса неблагоприятной. Падение показателя, характеризующего состояние делового климата, эксперты связывают с низким спросом и неблагоприятным экономическим климатом после пандемии.



Согласно данным исследования, проведенного Удмуртстатом в феврале 2021 года среди руководителей организаций розничной торговли, сложившуюся экономическую ситуацию считают благоприятной только 8% респондентов, противоположного мнения придерживаются 23% опрошенных, остальные называют ее удовлетворительной. Примечательно, что в первом квартале прошлого года пессимистов было почти в три раза меньше (8%), в четвертом квартале —13%.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле, упал до 1,6%, что ниже, чем в четвертом квартале 2020 года, когда он составлял 3,76%, и аналогично цифрам третьего квартала. В первом квартале 2020 года он был на уровне 4,76%.

Отметим, что по данным Росстата, опубликованным в Единой межведомственной информационно-статистической системе, в четвертом квартале 2020 года Удмуртия была лидером в ПФО по индексу предпринимательской уверенности в розничной торговли. Чуть меньше этот показатель был у Татарстана — 3,28%. В остальных регионах он имел отрицательные значения, самый низкий -11,77% в Мордовии. В пик пандемии во втором квартале 2020 года падение индекса было всех регионах ПФО, самое большое — в Удмуртии до -14,29%. Данные по первому кварталу 2021 года там пока не опубликованы.

Основным фактором, ограничивающим продажи, 43% респондентов называют недостаточный платежеспособный спрос. 34% — высокий уровень налогов. Более четверти заявили о недостатке финансовых средств (28%) и высокой арендной платЕой (26%). Более половины респондентов назвали препятствием высокую конкуренцию со стороны других розничных организаций.

Оборот розничной торговли за январь-февраль 2021 года по данным Удмуртстата в республике упал по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 1,1% и составил 37,9 млрд руб.

Падение индекса предпринимательской уверенности эксперты объясняют в первую очередь ухудшением оценок бизнесом существующей ситуации и их ожиданий на ближайшее будущее. По мнению директора консалтингового агентства Центр бизнес-аналитики Михаила Алексеева, в настоящее время рынок находится в напряженном ожидании. На настроение участников оказывает влияние снижение платежеспособности спроса, резкий рост инфляции, имевший место в начале этого года, и падение курса рубля по отношению к доллару.

«Ритейлеры также отметили повышение цен поставщиками. Совместно с растущей инфляцией и падением курса рубля эти условия негативно сказываются на ситуации в розничной торговле. Частично нагрузка была перенесена на клиентов. Но поскольку основным фактором для розничной торговли остается фактор низкой цены, полностью переложить нагрузку невозможно»,— комментирует господин Алексеев.

Кроме того, эксперт отметил, что после налоговых послаблений, введенных в период пандемии, участники рынка с тревогой ждут увеличения налоговой нагрузки в 2021 году.

Президент общественной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства» Михаил Балясников называет главными негативными факторами, влияющими на ситуацию в розничной торговле, низкий покупательский спрос, высокую конкуренцию и отсутствие кадров. Эксперт обращает внимание, что в самом тяжелом положении находится малый бизнес. «Малому предпринимательству приходится выдерживать конкуренцию со стороны крупных сетевиков, что на фоне сложившейся экономической ситуации практически выдавливает малых игроков с рынка. Кроме того, нововведения по администрированию бизнеса, такие как онлайн-кассы, налоговые изменения, также влекут дополнительные затраты и негативно сказываются на климате для развития малого бизнеса»,— заявляет господин Балясников.

Сопредседатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Юлия Камашева также отмечает увеличение количества неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на развитие розничной торговли, в частности долгосрочные последствия периода пандемии — финансовое ослабление всех участников рынка.

Евгения Головкова