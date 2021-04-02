На реконструкцию третьего участка трассы «Скандинавия» направят около 9 млрд рублей

Реконструкция последнего неотремонтированного участка трассы А-181 «Скандинавия» длиной 122-134 км обойдется в сумму около 9 млрд рублей. Аукцион по определению подрядчика может состояться уже в этом году.

Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на замначальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимира Анищенко. Господин Анищенко отметил, что цена еще будет уточняться, но составит около 9 млрд рублей. «Думаю, в этом году мы приступим к торгам, срок завершения работ — 2024 год. Подготовка территории ведется на всем протяжении, поэтому со строительством не должно возникнуть проблем», — сказал он. В планах предприятия — завершить реконструкцию всей трассы до 2030 года.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о завершении работ по ремонту дороги Выборг — Светогорск, входящей в состав трассы А-181.