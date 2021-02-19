В Ленобласти завершен ремонт участка дороги Выборг – Светогорск

В Ленинградской области завершен капремонт дороги Выборг – Светогорск, входящей в состав федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Как сообщает пресс-служба ФДА «Росавтодор», в ходе работ на участке с 40 по 48 км были заменены водопропускные трубы, сделан водоотвод, переустроены электросети, устроены тротуары, установлены светофоры и подсветка, оборудованы велодорожки.

Проект строительства велодорожки Светогорск - Иматра реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия». Полностью строительство велодорожки в Светогорске завершится в июле текущего года. Летом 2021 года в строй будет введен последний участок автодороги, с 10-го по 24-й км.

Автодорога Выборг – Светогорск протяженностью 48,8 км была передана из региональной в федеральную собственность в 2017 году.