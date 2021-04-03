«Зенит» оказался в выходном положении

«Зенит» в 33-м туре регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке разгромил АСВЕЛ со счетом 87:53 и продолжил битву за попадание в play-off турнира. Два других участника чемпионата, ЦСКА и «Химки», встречались друг с другом. Игра завершилась предсказуемой победой армейцев со счетом 97:72.

«Зенит» после поражения от ЦСКА в предыдущем туре исчерпал лимит осечек. А их в последнее время у петербуржцев и без того было с запасом: в последних пяти матчах они одержали только одну победу. Команда выпала из топ-8. Чтобы вернуться туда, с гарантией, без оглядки на результаты конкурентов, а на оставшиеся два места в play-off претендуют не менее пяти команд, нужно выигрывать все оставшиеся игры. При этом у «Зенита» по сравнению с конкурентами есть небольшое преимущество — игра в запасе. Речь о перенесенной на 12 апреля встрече с «Панатинаикосом».

АСВЕЛ, с одной стороны, представлялся весьма удобным для «Зенита» соперником. Французская команда уже ни на что не претендует, да и результаты ее в последнее время удручающие (пять поражений подряд, включая проигрыш в прошлом туре все тем же «Химкам»). С другой, однако, еще в январе—феврале АСВЕЛ громил всех подряд — «Валенсию», «Басконию», «Баварию», «Милан» и даже лидирующую в чемпионате «Барселону». Всего команда одержала семь побед подряд. Так что легким этот матч для «Зенита» стать, казалось бы, не должен был.

Но гости медленно втягивались в игру, а «Зенит» тем временем благодаря Кевину Пангосу, изысканными пасами искавшему Тарика Блека, плюс результативной игре Матеуша Понитки на подборах отпрыгнул на расстояние в пять очков и вот-вот вроде бы должен был добавить еще пяток. Но время шло, а ничего такого не происходило. Напротив, гости, освоившись, ликвидировали дефицит и даже вышли вперед. И тут, конечно, хозяевам очень кстати пришлись точные попадания Билли Бэрона. В последних матчах он нередко становится ключевым добытчиком «Зенита». Игра против АСВЕЛа исключением не стала (на счету Бэрона, как и Остина Холлинса,— 15 очков, лучший показатель матча). Во многом именно на руках Бэрона «Зенит» все же ушел на большой перерыв в роли лидера. А после него он же четвертым подряд дальним попаданием довел преимущество хозяев до 14-очкового. И это был уже запас, с которым, если им грамотно распорядиться, можно было работать. Больше того, к концу третьей четверти он достиг 23 очков (десятиминутку «Зенит» выиграл со счетом 25:6). Для французской команды это был приговор. Гости это и сами понимали, а потому сопротивление фактически прекратили. «Зенит» победил — 87:53, вернулся в топ-8 и имеет все шансы впервые в своей истории выйти в play-off Евролиги.

Два других российских участника Евролиги, ЦСКА и «Химки», встречались друг с другом в Москве. Армейцы путевку в play-off уже оформили и сейчас озабочены только тем, чтобы остаться в топ-4 и получить в четвертьфинале преимущество своей площадки. Ну а «Химки», занимающие в таблице последнее, 18-е, место могут ни о чем не беспокоиться — Евролига, по сути, для них давно закончилась. И даже то, что ЦСКА для химчан стабильно мощный раздражитель в этот раз особого значения не имело. Особенно с учетом того, что «Химки» остались без Алексея Шведа. В прошлом туре он повредил палец руки и, весьма вероятно, в этом сезоне играть уже не будет. В принципе и при наличии Шведа у «Химок» против армейской машины было бы мало шансов. Ну а так ЦСКА одержал предсказуемую крупную победу со счетом 97:72 и идет на втором месте.

Александр Петров