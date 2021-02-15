В Краснодаре продажи внедорожников в январе 2021 года выросли на 18%

В Краснодаре в январе 2021 года продали 622 новых автомобиля сегмента SUV (внедорожники и кроссоверы). Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов аналитического агентства «Автостат.Инфо».

Среди крупных российских городов кубанская столица заняла по этому показателю пятое место. Больше всего внедорожников в РФ продали в Москве (7,9 тыс.), Санкт-Петербурге (3,2 тыс.) и Казани (812). В топ-5 также попал Екатеринбург (738).

Всего в первый месяц 2021 года в России продали 50 тыс. автомобилей сегмента SUV. Самыми популярными моделями стали Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, также в январе 2021 года в Краснодаре продали 798 внедорожников с пробегом – это на 13,8% больше, чем годом ранее.

Алексей Белянин