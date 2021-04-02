«Галерея Чижова» ищет баланс

АО «Галерея Чижова» (основатель — депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов) пытается уменьшить платежи в местный бюджет по налогу на имущество за третью очередь крупнейшего в городе ТРЦ и комплекс элитного жилья в нем. Компания обратилась с иском к правительству региона, требуя расчета налога по кадастровой, а не балансовой стоимости. В случае успеха платежи могут быть снижены со 180 до 20 млн руб. в год. Источники “Ъ-Черноземье” в региональной власти не видят у иска серьезных перспектив. Эксперты в оценке шансов компании расходятся.

19 апреля арбитражный суд Воронежской области планирует рассмотреть административный иск АО «Галерея Чижова» к региональному департаменту предпринимательства и торговли. В рамках налогового спора «Галерея…» требует признать «незаконным» бездействие департамента, который в 2018-2021 годах не включал третью очередь одноименного ТРЦ в центре Воронежа в перечень объектов, в отношении которых налог на имущество организаций рассчитывается от кадастровой, а не балансовой стоимости.

Третья очередь комплекса на улице Куколкина, 18, общей площадью 77,19 тыс. кв. м включает в себя торговый центр и апартаменты под продажу. Общий объем вложений в нее оценивается в 6,2 млрд руб. Все очереди возводились с использованием кредитных средств Сбербанка в размере около 13 млрд руб. Кадастровая стоимость только последней очереди комплекса составляет, по данным Росреестра на 22 марта, 991,48 млн руб. Балансовая стоимость, по данным источника “Ъ-Черноземье” на профильном рынке, составляет порядка 8 млрд руб. «Низкая кадастровая стоимость связана с тем, что апартаменты декларируются как жилье, будучи формально нежилыми помещениями», — предположил собеседник “Ъ-Черноземье”.

В иске «Галерея…» требует от властей постфактум включить здание в перечни объектов, для которых налог начисляется по кадастру, за четыре года и уведомить об изменении методики расчета УФНС. В случае успеха компании удастся сократить налоги за здание третьей очереди примерно в восемь раз, при действующей ставке в 2,2% платежи могут сократиться с около 180 до 21,81 млн руб. в год.

Судя по материалам арбитража, первоначально «Галерея…» подала иск к департаменту имущественных и земельных отношений, но затем отозвала его и обратилась уже к курирующему ведомству. Аналогичные требования к департаменту предпринимательства компания накануне заявила и по другому объекту недвижимости — помещению площадью 426,1 кв. м на улице Пушкинской, 2, где раньше располагался супермаркет закрытой сети «Мир вкуса». Этот иск арбитраж планирует рассмотреть 21 апреля.

Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти не видит у иска серьезных перспектив и рисков для доходов бюджета. «Перечень, о котором идет речь, — установленная региональным законодательством мера поддержки малого и среднего бизнеса. В него включаются объекты, у которых площадь исключительно торгового назначения меньше 2 тыс. кв. м. Это табу. Здание “Галереи…” на 77 тыс. малым не назовешь. Под иной критерий назначения из-за апартаментов оно тоже не подходит», — сказал он.

В «Галерее Чижова» оперативно не смогли предоставить комментарий “Ъ-Черноземье”.

В департаменте предпринимательства и торговли предпочли не обсуждать судебное разбирательство до его окончания. В Сбербанке, держателе залогов «Галереи…», воздержались от оценки финансового положения заемщика. «Мы не комментируем данную тему», — ответили в центральном аппарате Сбербанка на запрос “Ъ-Черноземье”.

По данным опубликованной в базе Kartoteka.ru бухгалтерской отчетности, в 2017 году АО «Галерея Чижова» заплатила 40,9 млн руб. налога на имущество организаций, в 2018-м — 17,32 млн руб., в 2019-м — лишь 9,14 млн руб. Данные за 2020-й еще не раскрывались.

В конце 2020-го компания уже дважды смогла успешно снизить платежи в бюджет в суде. Арбитраж удовлетворил иски к департаменту имущественных и земельных отношений области, снизив стоимость использования земли вокруг ТРЦ. Стоимость участка на Кольцовской, 35в, площадью 3,95 тыс. кв. м была снижена с 35,32 до 12,79 млн руб. За 200 кв. м на Плехановской, 29а, стоимость удалось снизить с 2,05 млн руб. до 554 тыс. Последнее решение власти еще оспаривают в апелляции.

«Речь в споре идет о норме, установленной областным законом №62-03. В нем четко и недвусмысленно прописаны критерии на получение по факту налоговой льготы. В связи с этим логично предположить, что суд займет сторону департамента. Хотя узнать аргументацию истца, знакомого с требованиями закона, было бы особенно интересно», — считает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

Юрист BGP Litigation Даниил Захаров отмечает, что в РФ уже есть практика для вынесения решения в пользу «Галереи…». «В конце февраля по аналогичным требованиям было вынесено постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа, в котором суды встали на сторону заявителя и обязали местные власти включить объекты в перечень задним числом. Вероятно, значение будет иметь соотношение долей каждого из видов помещений в общей площади объекта недвижимости», — предположил господин Захаров.

Сергей Калашников