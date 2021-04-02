Бизнес решил от айти в сторону

Налоговый маневр в IT-отрасли, запущенный с 1 января, вылился в массовую реструктуризацию бизнеса: компании начали выделять профильные подразделения, которые могут получить льготы, и уже активно претендуют на них. Такие шаги предприняли, в частности, «Вымпелком», МТС, «Почта России», «Росатом» и Сбербанк. Но бизнесу придется доказать ФНС, что реструктуризация носит деловой характер, а не просто оптимизирует налоги.

В 2021 году целый ряд IT-компаний, аффилированных с крупным непрофильным бизнесом, решили воспользоваться новыми льготами в рамках налогового маневра, выяснил “Ъ”. Некоторые компании специально выводят IT-подразделения в отдельные юрлица. Среди них, например, «Вымпелком-Информационные технологии» (ВК-ИТ), которая учреждена в январе, следует из реестра аккредитованных при Минцифры компаний. Также на льготы претендуют учрежденная в декабре 2020 года «Почта Диджитал», центр искусственного интеллекта (ИИ) МТС, МТС-ИТ и подконтрольная ей «МТС Лаб». В реестр вошли и подконтрольная Сбербанку «Сбербанк-Сервис», и «Русатом — цифровые решения» (отвечает за реализацию проектов «Росатома» в сфере цифровой экономики).

Поправки к Налоговому кодексу, известные как налоговый маневр в IT, подписаны президентом Владимиром Путиным в конце июля 2020 года. Их цель — поддержка и стимулирование отрасли на фоне пандемии. В частности, с 1 января для IT-компаний снижены ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставка по страховым взносам — с 14% до 7,6%. Потерю бюджетных средств предполагается компенсировать отменой нулевого НДС на продажу программного обеспечения (ПО), кроме включенного в реестр отечественного софта при соблюдении ряда условий.

В «Вымпелкоме» пояснили, что новая компания займется разработкой софта для собственных нужд и для других структур материнского холдинга Veon. Но ее продукты могут продаваться и другим операторам, допускают в «Вымпелкоме». Возможность получения налоговых льгот в компании комментировать не стали. В МТС отказались от комментариев, в «Росатоме», Сбербанке и «Почте России» на запросы не ответили. В декабре 2020 года в «Почте» признавали, что «самостоятельный статус позволит компании претендовать на использование налоговых льгот». Эксперты подтверждают, что тренд вывода IT-подразделений в самостоятельные компании связан с заинтересованностью компаний в использовании налоговых льгот.

Учитывая, что основные расходы IT-компании — это фонд оплаты труда, перевод разработчиков в обособленную компанию позволит существенно сэкономить, считает член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Вадим Перевалов.

Но чтобы получить льготы, нужно обеспечить долю выручки от разработки программ на уровне более 90% и сейчас немногие компании смогут этому соответствовать, поясняет замдиректора практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Денис Черноокий. Именно это может подталкивать крупные структуры к выделению IT-деятельности в самостоятельные компании, отмечает он. Но, признает эксперт, «космических цифр экономии там не будет».

Компаниям, которые хотят выделить IT-подразделения, нужно иметь и бизнес-причины для этого, чтобы налоговики не могли предъявить компаниям претензии в получении необоснованной выгоды, отмечает партнер PwC в России по направлению «Налоговые услуги» Наталья Возианова. Получение налоговых льгот должно иметь деловую цель, а операции — носить реальный характер, подтверждает эксперт Moscow Digital School Екатерина Коретникова. Таким образом, IT-компания «Вымпелкома», например, должна предоставлять свое ПО не только материнской компании и связанным структурам, но и на внешний рынок.

Юлия Тишина, Анастасия Гаврилюк, Юлия Степанова