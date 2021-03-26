Каждый второй житель Петербурга ожидает роста цен на жилье

Больше половины жителей Петербурга и Ленобласти ожидают дальнейшего повышения цен на жилую недвижимость. Причем рост составит более чем 5%. Треть горожан уверена, что цены в этом году вырастут более чем на 15%, следует из исследования, проведенного банком «Открытие». 12% опрошенных считают, что рост цен на квартиры составит до 10%.

Повышения цены на объекты на загородном рынке ожидает каждый четвертый опрошенный, причем, по их мнению, подорожание составит более чем на 15%.

Добавим, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга достигла 152,7 тыс. рублей, показав рост на 7%. В пригородах «квадрат» подорожал на 8%, до 99,3 тыс. рублей.