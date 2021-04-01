«Нижнекамскнефтехим» ожидает одобрения госэкспертизы на скорректированный проект этиленового комплекса в ближайшее время

«Нижнекамскнефтехим» в ответ на претензии Ростехнадзора в связи с корректировкой проектной документации строящегося олефинового комплекса «Этилен-600» заявил, что изменения «отвечают требованиям и нормам РФ».

«Внесенные изменения в проектную документацию также отвечают требованиям и нормам РФ, что подтверждено соответствующими расчетами и в ближайшее время будет подтверждено государственной экспертизой»,— заверили в компании (цитата по «Прайм»).

В «Нижнекамскнефтехиме» пояснили, что корректировка проекта была вызвана «объективной необходимостью». При этом в компании отмечают, что строительство этиленового комплекса ведется в полном соответствии с рабочей документацией, разработанной немецкой компанией Linde с привлечением российских проектных институтов.

Как сообщал «Ъ-Казань», Приволжское управление Ростехнадзора по итогам проведенной на объекте проверки приостановило его строительство, обнаружив нарушения требований о градостроительной деятельности.

Ранее «Нижнекамскнефтехим» заявлял, что не намерен пересматривать сроки завершения строительства олефинового комплекса «Этилен-600». Его основной этап должен завершиться в декабре 2022 года, что позволит во второй половине 2023 года начать производство продукции.

На комплексе планируют ежегодно выпускать 600 тыс. тонн этилена, а также 272 тыс. тонн пропилена, 246 тыс. – бензола, 88 тыс. – бутадиена.

Строительство олефинового комплекса ведется в рамках заключенного в июне 2017 года меморандума о стратегическом сотрудничестве между группой «ТАИФ», в которую входит «Нижнекамскнефтехим», и немецкой компанией Linde AG. Базовое соглашение о проектировании, поставке оборудования и оказании услуг по пуску в эксплуатацию первого этапа будущего завода было подписано между «Нижнекамскнефтехимом» и подразделением Linde Engineering. В феврале 2019 года был заключен контракт на строительно-монтажные работы с турецкой компанией Gemont.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"