Ростехнадзор приостановил работы на этиленовом комплексе «Нижнекамскнефтехима»

Приволжское управление Ростехнадзора приостановило работы на строящемся этиленовом комплексе «Нижнекамскнефтехима». Причиной стали допущенные при строительстве нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ростехнадзор провел внеплановую выездную проверку нового комплекса с 3 февраля по 3 марта. В результате были выявлены нарушения требований о градостроительной деятельности. В частности, во время устройства фундамента технологической этажерки было уменьшено число, длина, а также занижен класс бетона смонтированных свай, уменьшена высота ростверка и диаметр применяемой при армировании ростверка арматуры. Кроме того, во время монтажа несущих металлоконструкций на этой этажерке рабочие применяли двутавры меньшего сечения, а марка стали при этом была занижена. Также ведомство установило, что в ходе монтажа несущих балок припечной эстакады на строительстве нового комплекса применялись балки меньшего сечения и уменьшено количество болтовых соединений при креплении несущих балок к колоннам.

По результатам проверки сотрудники Ростехнадзора составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности по статье КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)». Все материалы по данному делу ведомство направило в Арбитражный суд Татарстана.

"Ъ-Казань"