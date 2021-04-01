La Repubblica: задержанный по делу о шпионаже россиянин работает в ГРУ

Сотрудник российского посольства, с которым общался арестованный за шпионаж в пользу Москвы офицер ВМС Италии Вальтер Биот, был «сотрудником ГРУ» (имеется в виду Главное управление Генштаба России), утверждает итальянская газета La Repubblica. По данным газеты, его зовут Дмитрий Остроухов.

Как утверждает газета, Дмитрий Остроухов был «одним из десятка сотрудников службы при посольстве РФ». Она называет его руководителем «резидентуры ГРУ в Риме». С декабря 2020 года Вальтер Биот передал ему минимум три партии украденных документов. Он открывал их на служебном компьютере, фотографировал смартфоном и сохранял на карте памяти, которую прятал в упаковке из-под лекарств.

«Методы наглядно демонстрируют крайнюю опасность объекта с учетом профессионализма, продемонстрированного при выполнении вышеупомянутых действий, о чем можно судить по нескольким использованным инструментам (четыре смартфона) и по принятым мерам»,— приводит агентство Adnkronos выдержки из судебного документа. Изъятая у Вальтера Биота карта памяти содержала 181 фотографию служебных документов, из которых 47 — документы НАТО с грифом «секретно».

Напомним, итальянский МИД в среду, 31 марта, объявил о высылке двух российских дипломатов, пойдя на такой шаг после задержания подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы — офицера военно-морских сил Италии и сотрудника аппарата военного атташе посольства России в Риме. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал происшедшее «угрозой безопасности не только самой республики, но и всего НАТО». В МИД РФ выразили сожаление в связи с действиями Рима. Ведомство сообщило, что выясняет обстоятельства происшедшего, а о «возможных шагах» со своей стороны объявит позднее.

Подробности — в материале “Ъ” «Синьоры в Италии склонны к измене».