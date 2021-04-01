01 апреля, четверг
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Nissan рассекретил обновленный «заряженный» внедорожник Patrol Nismo

Компания Nissan официально представила «заряженный» вариант внедорожника Patrol последнего поколения.

Автомобиль от заводского подразделения Nismo получил новый аэродинамический обвес, включая переработанные бампера и пороги, спойлер на крышке багажника, а также новые 22-дюймовые колесные диски. Как отмечает японский автопроизводитель, кузовные элементы улучшают аэродинамику и охлаждение тормозов.

Интерьер, как и салон, получил красные элементы — в углепластиковых декоративных панелях, а также в комбинированной обивке из кожи и алькантары. На руле появилась красная «нулевая» метка, а на панели приборов тахометр получил красную подложку.

Patrol Nismo сохранил 428-сильный 5,6-литровый V8, 7-ступенчатую автоматическую коробкой передач и полный привод от дорестайлинговой модели. Технические доработки внедорожника свелись к усиленным тормозам, амортизаторам Bilstein в подвеске и уменьшенному дорожному просвету.

Напомним, обновленный Nissan Patrol был представлен осенью 2019 года. Новый вариант Nismo будет доступен только на рынке Ближнего Востока.

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