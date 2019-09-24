Nissan представил обновленный внедорожник Patrol

Nissan Patrol. Фото: Nissan

Nissan Patrol. Фото: Nissan

Nissan Patrol. Фото: Nissan

Автомобиль получил новые фары и фонари, измененные бампера и решетку радиатора с фирменным V-образным дизайном. Салон изменился за счет нового руля и сидений, а также центральной консоли с двумя дисплеями — мультимедийной системы и экрана управления системами Nissan Patrol.

В оснащение внедорожника вошли интеллектуальные системы предупреждения о столкновениях и функция экстренного торможения с распознаванием пешеходов. Заявлено, что модель получит систему подавления кренов кузова.

Линейка двигателей Nissan Patrol для рынка Ближнего Востока будет включать в себя бензиновые агрегаты — 275-сильный 4-литровый V6 и 400-сильный 5,6-литровый V8, которые сочетаются с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Напомним, в настоящее время Nissan Patrol в России не продается.