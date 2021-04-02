Товарищи по станкам

Во время недавнего визита в Китай главы МИД Сергея Лаврова китайские и российские чиновники обсуждали, как на фоне новых американских санкций могли бы сотрудничать в деле снижения зависимости от США. И не в последнюю очередь речь идет об уходе от западных технологий. Российские энергетики и китайские телекоммуникационные гиганты не понаслышке знают, как болезненны могут быть технологические санкции. И тут Китай явно может дать России фору. Импортозамещение и развитие компетенций в прорывных технологиях остается приоритетом для Пекина уже десять лет, и в утвержденном только что плане 14-й пятилетки (2021–2025 годы) это направление одно из ключевых.

В 2015 году Пекин уже принимал программу «Сделано в Китае-2025», предусматривающую многомиллиардные вливания в национальную систему инноваций и науку. Она настолько обеспокоила Вашингтон, что ссылки на документ постоянно фигурировали в обосновании и введения повышенных тарифов на китайские товары, санкциях против Huawei и ZTE. Волновались не только в США. «Раньше мы с коллегами думали, что китайцы не способны на промышленные инновации, а все технологичное, что у них получается, попросту украдено,— делился со мной давно работающий в Китае представитель крупного немецкого концерна.— Но программа была как холодный душ: приглядевшись, мы поняли, что китайцы давно и успешно занимаются инновациями».

План новой пятилетки органично дополняет программу «Сделано в Китае-2025», а в чем-то идет дальше. Пекин будет концентрироваться на собственных решениях в робототехнике, авиадвигателях, электромобилях, вакцинах и медоборудовании, сельхозтехнике, оборудовании для кораблестроения, авиастроения и высокоскоростных железных дорог, геопозиционировании. Также в списке искусственный интеллект, квантовые технологии, чипы, полупроводники и суперкомпьютеры, науки о мозге, генетика и биотехнологии, изучение подземных и подводных богатств, космические и полярные исследования.

Деталей и цифр в документе не приводится. Мои собеседники в Китае говорят, что на всем стоит гриф гостайны — власти не хотят привлекать к плану лишнего внимания. Но, уверяют источники, многие выглядящие расплывчатыми пункты вполне конкретны. Например, «изучение подземных богатств» это импортозамещение в нефтесервисе и геологоразведке. Прошлогодние санкции против CNOOC оказались настолько болезненными, что Пекин больше не хочет таких сюрпризов.

Конечно, быстро и безболезненно отказаться от западных технологий КНР будет непросто, но шансы на успех вполне есть. Для России это и хорошая, и плохая новость. Хорошая в том, что для некоторых видов оборудования появятся альтернативы. Однако последние высокотехнологичные товары, которые РФ еще поставляет Китаю, вроде авиадвигателей или оборудования для АЭС, в горизонте 5–10 лет явно будут замещены.