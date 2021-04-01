Максим Шевченко положил партбилет на другой стол

Российская партия свободы и справедливости (РПСС), еще недавно называвшаяся КПСС, пойдет на выборы в Госдуму под предводительством журналиста Максима Шевченко. Он возглавлял фракцию КПРФ во владимирском заксобрании, но разругался с коммунистами после того, как заявил о желании выдвинуться в Госдуму по одномандатному округу в Москве. Руководство РПСС заявляет, что стремится к объединению с патриотическими силами и не намерено играть роль партии-спойлера. Эксперт считает, что в РПСС лукавят, и называет их связь с властями «очевидной».

31 марта прошла первая пресс-конференция РПСС. Ранее она называлась Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС), но на съезде 28 марта сменила название.

В мероприятии приняли участие ее новый председатель Константин Рыков и экс-глава фракции КПРФ в заксобрании Владимирской области, член правления «Левого фронта» Максим Шевченко. Господин Рыков предложил господину Шевченко возглавить новую партию, ее федеральный список на выборах в Госдуму и выдвинуться от партии в качестве одномандатного кандидата (РПСС получила в наследство от КПСС право выдвижения кандидатов без сбора подписей). Максим Шевченко согласился. Его кандидатуру планируется утвердить на втором этапе съезда партии, который может пройти уже в ближайшее воскресенье, сказал господин Рыков.

Политтехнолог и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Константин Рыков был избран председателем РПСС на том же съезде 28 марта. Во время протестов 2011–2012 годов он прославился тем, что написал в Twitter: «Посчитал патроны. Три магазина. Заберу с собой человек 30 либералов. Слава России».

По словам господина Рыкова, возглавить партию ему предложил ее создатель — политтехнолог Андрей Богданов, чтобы «вывести ее на новый уровень». На съезде новый председатель заявил о желании создать партию «принципиально нового типа»: социально ориентированную, «многовекторную и гибридную по своей структуре». При этом сам он не собирается идти в Госдуму и будет «помогать другим политикам добиваться успеха». До начала июля господин Рыков планирует «собрать команду из 450 человек, которые будут готовы дать реальный бой не только "Единой России", но и всем остальным парламентским и малым партиям». В то же время РПСС, по его словам, готова «к широким политическим союзам и коалициям» и к созданию «временных консорций с политиками самых разных взглядов».

В среду Константин Рыков рассказал, что его партия «ведет многочисленные переговоры по привлечению людей» к коалиции, в основе которой будет патриотическая позиция. Но их фамилии он называть не стал. Лидеры РПСС также заверили, что имеющиеся у них противоречия во взглядах не помешают работе. Константин Рыков назвал частью идеологии партии «открытость и гибридность», а Максим Шевченко заявил, что «продолжение идеологических склок» будет подталкивать страну «в обрыв».

Напомним, ранее Максим Шевченко заявил о решении баллотироваться в Госдуму по московскому Центральному округу №208 как самовыдвиженец. Это заявление он сделал уже после того, как московское отделение КПРФ сформировало свою команду кандидатов-одномандатников. В ответ лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин обвинил господина Шевченко в сговоре с администрацией президента и мэрией Москвы. После этого Максим Шевченко покинул пост главы фракции КПРФ во владимирском заксобрании, но депутатский мандат не сдал и, по его словам, поддерживает «товарищеские отношения» с другими коммунистами.

Отметим, что за день до пресс-конференции РПСС пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов назвал КПСС спойлером Компартии и обвинил ее в торговле местами в предвыборных списках. Константин Рыков и Максим Шевченко назвали такие обвинения «фантазиями». «Мы будем звать в эту борьбу людей с именами, состоявшихся, которые доказали свое право на независимость и на позицию»,— заявил господин Шевченко.

Политолог Константин Калачев считает, что РПСС является спойлером не КПРФ, а «Справедливой России», «на что намекает обновленное название». По его мнению, с учетом участия Максима Шевченко РПСС может попытаться «откусить патриотический электорат» и у коммунистов. Связь обновленной партии с администрацией президента эксперт считает очевидной и предполагает, что РПСС не стремится к созданию реальной коалиции. По его словам, «с навыками и умениями Рыкова и Шевченко проект может получиться интересным», но шансы пройти в Думу у партии низкие, да и сам Максим Шевченко вряд ли сможет избраться.

Кира Дюрягина