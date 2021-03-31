Испытания вакцины Pfizer на подростках показали 100-процентную эффективность

В среду фармацевтические компании Pfizer и BioNTech опубликовали результаты клинического испытания их вакцины от COVID-19 на подростках 12–15 лет. Они сообщают, что эффективность вакцины для этой группы составляет 100%, кроме того, компании пришли к выводу о безопасности вакцины для подростков.

В испытаниях приняли участие 2,3 тыс. человек. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что компания собирается в ближайшие недели обратиться за одобрением использования вакцины для подростков в управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, также компания собирается получить разрешение на использование вакцины в Европе. Как пишет The Wall Street Journal, вакцинация подростков в США может начаться уже в мае.

На прошлой неделе Pfizer объявила о начале тестирования вакцины от COVID-19 на детях младше 12 лет. Другие компании также уже тестируют свои вакцины на детях и подростках или собираются начать такое тестирование в ближайшее время.

Яна Рождественская