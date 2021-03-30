Выручка холдинга «Ключавто» в 2020 году превысила 110 млрд рублей

Выручка автомобильного холдинга «Ключавто» в 2020 году составила 110,69 млрд руб. Это на 7% больше, чем годом ранее (103,5 млрд руб.), сообщает пресс-служба компании.

По данным организации, в структуре выручки 75 млрд руб. составили продажи новых автомобилей, 18 млрд руб. – продажи автомобилей с пробегом, около 10 млрд руб. – реализация запасных частей. Еще по 4 млрд руб. принесли услуги по техническому обслуживанию и ремонту, а также реализация финансовых, страховых продуктов и прочих видов деятельности.

Всего в 2020 году холдинг «Ключавто» продал 43,2 тыс. автомобилей, что на 15% меньше, чем годом ранее. Из них около 25% приобрели корпоративные клиенты (10 тыс. авто, -29% к 2019 году). Продажи в лизинг составили 4,7 тыс. автомобилей (-9%). Продажи подержанных автомобилей в целом соответствуют показателям 2019 года – 24,2 тыс. единиц.

По итогам 2020 года автомобильный холдинг открыл 12 дилерских центров в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Ставрополе, Минеральных Водах, Новороссийске и Курске.

«В стратегии холдинга на 2021 год увеличение масштаба присутствия дилерской группы по стране, развитие бизнеса автомобилей с пробегом, совершенствование бизнес-процессов, усиление команды и корпоративного бренда, повышение эффективности ведения бизнеса в целом», - прокомментировал исполнительный директор «Ключавто» Антон Сергеев.

«Ключавто» – крупнейший автохолдинг Юга России. Основан в 2001 году в Горячем Ключе. Выступает официальным дилером 29 автомобильных брендов, в т.ч. Mercedes-Benz, Lexus, Audi, Jaguar, Land Rover, Bentley, BMW, Toyota и др., представленных в 18 городах страны. В настоящее время холдинг насчитывает 84 автоцентра, в т.ч. 71 дилерский центр по продаже новых автомобилей и 13 центров по продаже автомобилей с пробегом.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайства о приобретении кубанским холдингом «Ключавто» долей в группе компаний «Евразия моторс». Речь идет о покупке 100% уставных капиталов 11 юридических лиц, среди которых ООО «Евразия моторс», ООО «Евротехцентр», ООО «Евразия». Известно, что все они принадлежат омскому предпринимателю Геннадию Фридману, его сыну Илье Фридману и внуку Марку Фридману.

Алексей Белянин