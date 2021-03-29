ФАС разрешила кубанскому холдингу «Ключавто» купить омскую ГК «Евразия моторс»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайства о приобретении кубанским холдингом «Ключавто» долей в группе компаний «Евразия моторс». Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

Речь идет о покупке 100% уставных капиталов 11 юридических лиц, среди которых ООО «Евразия моторс», ООО «Евротехцентр», ООО «Евразия». Известно, что все они принадлежат омскому предпринимателю Геннадию Фридману, его сыну Илье Фридману и внуку Марку Фридману.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что «Ключавто» собирается купить группу компаний «Евразия моторс», стало известно 2 марта 2021 года. «Бизнес — это не Родина, его можно продавать. Нормальный подход: если дешево продают — покупаем, если дорого покупают — продаем», - заявлял Геннадий Фридман.

По данным официального сайта, группа компаний «Евразия моторс», работает в Омске с 1998 года, объединяет 12 автосалонов, девять брендов (Volkswagen, Nissan, Mercedes-Benz, Datsun, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Skoda, KIA, Chery, Changan), а также автотехцентр «Евразия эксперт». Суммарная выручка 11 предприятий в 2019 году составляла 7,5 млрд руб., убыток – 32,5 млн руб.

По итогам 2020 года чистая прибыль ООО ГК «СБСВ — Ключавто» составила чуть более 176 млн руб., что в восемь раз меньше по сравнению с 2019 годом (1,4 млрд руб.). Цифра также является самым низким показателем с 2016 года. Выручка в 2020 году составила 2,6 млрд руб. против 3,4 млрд руб. в 2019 году.

Алексей Белянин