Росавиация запретила открывать рейсы из 13 российских городов в Турцию

Росавиация не разрешила возобновлять рейсы в Турцию из 13 российских городов. Оперштаб по борьбе с коронавирусом ранее разрешил им открыть перелеты в страны, с которыми возобновлено авиасообщение. Росавиация сделала исключение только для Турции и Великобритании.

Ведомство направило телеграммы авиакомпаниям, передает ТАСС. «Международные рейсы могут быть возобновлены в иностранные государства... за исключением Великобритании и Турции»,— говорится в документе. Авиасообщение с Великобританией было приостановлено до 16 апреля после выявления там более заразной мутации коронавируса.

С 1 апреля авиакомпании смогут осуществлять рейсы в иностранные государства из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Оттуда запрещено летать в Турцию.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с другими странами из 12 городов. Из них можно улететь и в Турцию. Это Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Екатеринбург, Иркутск, Махачкала, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Пермь, Кемерово, Петропавловск-Камчатский и Хабаровск.

Россия возобновила авиасообщение больше чем с 20 государствами. С 1 апреля будут открыты направления в Германию, Венесуэлу, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку.

О возобновлении авиасообщения — в материале “Ъ” «Россиянам приоткрывается ЕС».