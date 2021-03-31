Побег спровоцировал обыски

Сразу 13 обысков провели сотрудники правоохранительных органов в местах жительства фигурантов уголовного дела о незаконной прослушке телефонных разговоров чиновников и депутатов Екатеринбурга. Поводом послужило задержание на российско-казахстанской границе одного из ключевых подозреваемых.



Сотрудники СКР и ФСБ одновременно по 13 адресам провели обыски в рамках уголовного дела о незаконной прослушке чиновников и депутатов Екатеринбурга, рассказал “Ъ-Урал” источник в правоохранительных органах. По его словам, это произошло после того, как один из основных подозреваемых попытался сбежать и 27 марта был задержан на границе с Казахстаном. «Его действия заставили провести массовые обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела, несколько человек задержаны»,— пояснил собеседник, добавив, что в ближайшее время в суд будет подано ходатайство об их аресте. Официально в СКР, МВД и ФСБ расследование пока не комментируют.

Напомним, о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»; наказание —исправительные работы на срок до одного года) стало известно в октябре прошлого года. Тогда в Екатеринбурге задержали пять человек, у которых изъяты данные биллинга и распечатки телефонных переговоров главы аппарата мэрии Екатеринбурга Ильи Захарова, спикера гордумы Игоря Володина и представителя губернатора в гордуме Анатолия Шарапова. Также было установлено, что за местами жительства политиков следили с помощью дронов.

По данным портала 66.ру, один из задержанных Данил Рыков тогда был взят под стражу, другие были отпущены под подписку о невыезде. Наличие детализации телефонных переговоров Ильи Захарова Данил Рыков объяснил тем, что собирался шантажировать чиновника. СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Приготовление к вымогательству группой лиц»). Сейчас следователи устанавливают, кто был заказчиком незаконного наблюдения.

В октябре в издании Znak.com появилась версия, что за прослушкой якобы может стоять депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Господин Вихарев после распространения этой информации лично приехал в региональное управление СКР и потребовал установить «заказчиков этой лжи».

Скандалы, связанные с незаконной прослушкой, на Урале возникают периодически. В 2016 году Свердловский областной суд приговорил экс-главу БСТМ (занимается сбором информации с помощью технических средств, в том числе и прослушкой телефонов) ГУ МВД по Свердловской области Артема Письменного к полутора годам условного заключения за разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). По версии ФСБ, он передал распечатки телефонных переговоров экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (на тот момент являлся председателем попечительского совета фонда «Город без наркотиков») бывшему сотруднику прокуратуры региона Алексею Карпову, который позже был осужден за ряд заказных убийств.

Николай Яблонский