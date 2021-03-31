Побег спровоцировал обыски

Сразу 13 обысков провели сотрудники правоохранительных органов в местах жительства фигурантов уголовного дела о незаконной прослушке телефонных разговоров чиновников и депутатов Екатеринбурга. Поводом послужило задержание на российско-казахстанской границе одного из ключевых подозреваемых.
Сотрудники СКР и ФСБ одновременно по 13 адресам провели обыски в рамках уголовного дела о незаконной прослушке чиновников и депутатов Екатеринбурга, рассказал “Ъ-Урал” источник в правоохранительных органах. По его словам, это произошло после того, как один из основных подозреваемых попытался сбежать и 27 марта был задержан на границе с Казахстаном. «Его действия заставили провести массовые обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела, несколько человек задержаны»,— пояснил собеседник, добавив, что в ближайшее время в суд будет подано ходатайство об их аресте. Официально в СКР, МВД и ФСБ расследование пока не комментируют.
Напомним, о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»; наказание —исправительные работы на срок до одного года) стало известно в октябре прошлого года. Тогда в Екатеринбурге задержали пять человек, у которых изъяты данные биллинга и распечатки телефонных переговоров главы аппарата мэрии Екатеринбурга Ильи Захарова, спикера гордумы Игоря Володина и представителя губернатора в гордуме Анатолия Шарапова. Также было установлено, что за местами жительства политиков следили с помощью дронов.
По данным портала 66.ру, один из задержанных Данил Рыков тогда был взят под стражу, другие были отпущены под подписку о невыезде. Наличие детализации телефонных переговоров Ильи Захарова Данил Рыков объяснил тем, что собирался шантажировать чиновника. СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Приготовление к вымогательству группой лиц»). Сейчас следователи устанавливают, кто был заказчиком незаконного наблюдения.
В октябре в издании Znak.com появилась версия, что за прослушкой якобы может стоять депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Господин Вихарев после распространения этой информации лично приехал в региональное управление СКР и потребовал установить «заказчиков этой лжи».
Скандалы, связанные с незаконной прослушкой, на Урале возникают периодически. В 2016 году Свердловский областной суд приговорил экс-главу БСТМ (занимается сбором информации с помощью технических средств, в том числе и прослушкой телефонов) ГУ МВД по Свердловской области Артема Письменного к полутора годам условного заключения за разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). По версии ФСБ, он передал распечатки телефонных переговоров экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (на тот момент являлся председателем попечительского совета фонда «Город без наркотиков») бывшему сотруднику прокуратуры региона Алексею Карпову, который позже был осужден за ряд заказных убийств.