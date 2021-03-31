«Власть пока не настроена на реформы»

Заксобрание Свердловской области отклонило инициативу провести референдум о возвращении прямых выборов мэров. По мнению депутатов, вопрос, предлагаемый для голосования, не соответствует законодательству. Представители инициативной группы считают это решение несправедливым и намерены оспорить его в Свердловском областном суде.



Вопрос, выносимый на референдум по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов Свердловской области, был рассмотрен на заседании регионального парламента во вторник, 30 марта. Как пояснил председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, на референдум субъекта РФ могут быть вынесены только вопросы, не урегулированные Конституцией, федеральными или региональными законами. «Порядок избрания глав муниципалитетов Свердловской области регламентирован положениями регионального закона. В связи с этим вопрос инициативной группы не отвечает требованиям законодательства»,— сообщил господин Никитин. Он отметил, что похожие решения были приняты при рассмотрении аналогичных вопросов в Ярославской, Оренбургской и Новгородской областях.

Напомним, заявку на проведение референдума по возврату прямых выборов мэров свердловский избирком одобрил 18 марта. Это была десятая попытка инициативной группы, состоящей из 20 человек. Она предложила вынести на региональное голосование вопрос: «Поддерживаете ли вы принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в закон Свердловской области “Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области”», согласно которому главы муниципальных районов, городских округов (за исключением городских округов, являющихся ЗАТО), глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию?» Профильный комитет 25 марта рекомендовал заксобранию отклонить его.

Во время обсуждения вопроса депутаты не стали давать слово представителю инициативной группы Алексею Антонову. По итогам голосования 35 депутатов признали выносимый на референдум вопрос не соответствующим законодательству. Противоположную позицию заняли члены фракции КПРФ Александр Ивачев, Александр Ладыгин и Игорь Аксенов, а также депутаты от «Справедливой России» Егор Шаламовских и Александр Юланов.

«Наше решение носит политический характер. Областное и федеральное законодательство сделано так, чтобы не допустить референдумов вообще. Меня не устраивает довод, что раз региональным законодательством вопрос урегулирован, то его нельзя выносить на голосование. Почему мы лишаем людей возможности высказаться по этому вопросу?» — подчеркнул лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев. Его однопартиец Александр Ладыгин отметил, что свердловское отделение КПРФ дважды подавало заявки на проведение референдума, но в обоих случаях избирком отказывал в регистрации. «На данный момент в регионе нет условий для успешного прохождения подобной инициативы. Власть пока не настроена на реформы»,— добавил коммунист.

Представители инициативной группы считают решение депутатов несправедливым. «Не могу сказать, что все депутаты вникли в суть вопроса. Именно депутаты должны формировать политическую повестку дня, а не юристы, которые вынесли решения, основываясь на политической установке. Также несправедливо, что не дали слово представителю группы»,— возмутился член инициативной группы Алексей Антонов. Он заявил о намерении обжаловать решение свердловского парламента в областном суде, а при необходимости — в Верховном суде РФ. «Это произойдет после того, как оформленное постановление заксобрания с пакетом наших документов поступит в избирком, который будет обязан на основании решения отказать в регистрации инициативной группы. Когда у нас на руках будут все эти документы, мы пойдем оспаривать в суд»,— уточнил господин Антонов, добавив, что инициативная группа «не будет оставлять идею референдума».

Сейчас в заксобрании Свердловской области на рассмотрении находится законопроект об изменении требований к проведению референдумов регионального и местного уровней. Так, авторы законопроекта предлагают увеличить обязательное число участников инициативной группы по проведению регионального референдума с 20 до 300 человек. Аналогичные изменения касаются порядка проведения референдумов на муниципальном уровне. Кроме того, ранее депутат Вячеслав Вегнер отмечал, что, согласно федеральному закону «О референдуме», процедуру нельзя проводить в последний год полномочий Госдумы, а также в период избирательной кампании, проводимой одновременно на всей территории страны.

Анастасия Реутова