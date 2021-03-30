Приговоренный к 13 годам колонии глава карельского «Мемориала» историк Юрий Дмитриев пожаловался в ЕСПЧ, сообщили “Ъ” в правозащитном центре. Юристы «Мемориала» (внесен в список иноагентов Минюстом) Марина Агальцова и Наталия Секретарева в жалобе в Страсбург указывают на нарушение сразу четырех статей Конвенции о правах человека в деле господина Дмитриева. Так, речь идет о праве на справедливый суд (ст. 6 Конвенции), праве не быть осужденным за деяние, которое не являлось уголовным преступлением на момент вынесения приговора (ст. 7), праве на уважение частной жизни (ст. 8) и политически мотивированное преследование (ст. 18).

В жалобе в ЕСПЧ юристы ПЦ «Мемориал» указывают, что за весь процесс адвокаты не смогли ни разу конфиденциально поговорить с подзащитным во время судебных заседаний, что сам историк не мог эффективно участвовать в рассмотрении апелляции из-за проблем со слухом («было получено врачебное заключение о 30-процентной утрате слуха»), что суды не предоставляли Юрию Дмитриеву возможность ознакомиться с экспертизами, а термин «иные действия сексуального характера», фигурирующий в обвинении и приговорах, «столь широк, что его можно интерпретировать как угодно». «Под него могут подпадать как насильственные действия сексуального характера (кроме изнасилования), так и гораздо менее серьезные нарушения (например, совершение поцелуев против воли жертвы)»,— говорится в сообщении ПЦ «Мемориал». Действия суда в жалобе названы незаконным вмешательством в семейную жизнь Юрия Дмитриева и его дочери.

Напомним, дело историка Юрия Дмитриева длится более трех лет. В прошлом году Петрозаводский городской суд приговорил его к трем с половиной годам колонии строгого режима по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и оправдал еще по трем составам: п. «в» ч. 2 ст. 242.2 (изготовление детской порнографии), ст. 135 (совершение развратных действий; вменялась в вину дважды в разных редакциях) и ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ. Позже Верховный суд Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву по первой статье до 13 лет колонии строгого режима, а по остальным трем статьям вернул дело в суд Петрозаводска.

Обвинение, как неоднократно сообщал “Ъ”, было связано с фотографиями приемной дочери Юрия Дмитриева без одежды (в возрасте от 4 до 7 лет), которые нашли в его компьютере в 2016 году. Историк объяснял, что делал снимки для фиксации состояния здоровья ребенка и предотвращения возможных претензий к нему органов опеки. Эпизод по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, по которому сейчас краеведу назначено 13 лет строгого режима, касается наличия сексуального подтекста, который был в прикосновениях отца к его несовершеннолетней приемной дочери. В «Мемориале» уголовное преследование Юрия Дмитриева связывают с его профессиональной деятельностью — раскопками крупнейшего расстрельного полигона Сандармох.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Юрию Дмитриеву отмерили прежний срок».

Мария Старикова