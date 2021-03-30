Бизнес попросил снизить норму переработки упаковки с 2022 года

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой изменить условия института расширенной ответственности производителей (РОП), сообщают «Известия» со ссылкой на письмо. РСПП предлагает с 1 января 2022 года установить норматив переработки упаковки на уровне 35%, а не 100%, как уже одобрено правительством.

По предложению РСПП, норму по переработки упаковки в рамках РОП стоит увеличивать постепенно. Также союз предлагает взымать экономический сбор за 100% упаковки только с компаний, которые не перерабатывают свою тару.

Жесткие подходы, которые предлагают в России в рамках новой концепции РОП, не практикуют нигде в мире, заявил РСПП. Он назвал повышение экологического сбора для компаний, не утилизирующих всю свою упаковку, фактически дополнительным налогом на тару.

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила новую концепцию РОП в конце 2020 года, ее положения вступят в силу с 2022 года. Она обосновывала изменения тем, что прежняя система РОП показала «полную экологическую и экономическую стагнацию».

О новой концепции института РОП — в материале “Ъ” «Заплати экосбор и жди спокойно».