В России утверждены правила утилизации упаковки товаров для производителей

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила концепцию расширенной ответственности производителей (РОП). Заключительное заседание по этому вопросу вице-премьер провела 21 декабря. По его итогам было принято решение об отмене нормативов утилизации упаковки с сохранением ответственности на производителях товаров.

«Предприниматели смогут реализовать ответственность самостоятельно — путем заключения договора с утилизатором или через утилизацию на своих мощностях. Иначе нужно оплатить экологический сбор»,— говорится в сообщении на сайте правительства. Плата за утилизацию упаковки не должна входить в тариф для населения.

С момента начала практической реализации концепции РОП — с 2022 года — предстоит добиться полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией, отмечается в сообщении. «В числе принятых решений — усиление контроля за фактической утилизацией, которая будет реализована благодаря государственной информационной системе»,— прокомментировала эту задачу Виктория Абрамченко.

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