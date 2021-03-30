В Екатеринбург приехал «Самокат»

В Екатеринбурге, в первом из городов Урала, начал работу онлайн-ритейлер «Самокат» из экосистемы «Сбера». В уральской столице уже открыли 20 дарксторов (склады, откуда доставляют продукты), а до конца апреля их количество планируют увеличить до 30–40. После Екатеринбурга компания намерена заходить в другие города Урала.



Екатеринбург стал седьмым городом в России и первым в Уральском федеральном округе (УрФО), где начал работу онлайн-ритейлер «Самокат». Как рассказал сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров, курьеры будут доставлять товары пешком и на автомобилях за 15–30 минут с дарксторов (darkstores) — районных складов.

В Екатеринбурге сейчас работают 20 дарксторов, до конца апреля их количество планируют увеличить до 30–40. Площадь дарксторов составляет около 200 кв. м. Поставки на склады происходят в зависимости от категорий товаров, некоторые товары доставляют ежедневно. Господин Бочаров уверяет, что на подборку товара уходит примерно 1,5–2 минуты.

В ассортименте ритейлера около 2,5 тыс. товаров первой необходимости. Средний чек сопоставим с чеком в «магазине у дома» и составляет около 500 руб. Деньги за доставку сервис не берет, а минимальная сумма заказа составляет 100 руб. Компания открыла 600 рабочих мест, до конца года их число увеличится до 3 тыс.

«Самокат» начал работать в 2018 году в Санкт-Петербурге и сейчас представлен в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Самаре. «Самокат» входит в «О2О холдинг» Сбербанка и Mail.ru Group (включает Delivery Club, «Ситимобил», «Сбермаркет»), он вошел в экосистему «Сбера» в 2020 году. По данным онлайн-ритейлера, «Самокат» каждый день доставляет более 150 тыс. заказов. В семи городах России работают более 500 дарксторов.

В Екатеринбурге представлены сервисы доставки «Яндекс.Еда», Delivery Club, «Сбермаркет», доставка магазинов «Жизньмарт», «Перекресток» («Впрок»), «Ашан», «Лента», «Мегамарт», Metro.

«Мы активно развиваем другие сервисы, и “Самокат”— еще один экосервис, который открывается в Екатеринбурге. К сервисам доставки люди уже привыкли, если бы не пандемия, то развитие таких сервисов шло бы годами, а так, благодаря этой неприятности, сервисы развились быстрее»,— отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Мы были первыми в России, кто начал работать в таком формате. Мы понимаем, что огромное количество компаний копируют наш формат, чему мы рады. Потому что вся конкуренция, которая сейчас происходит, она происходит не между игроками онлайна, а совокупно между игроками онлайна и офлайна. Все деньги, которые можно собрать на сегодняшний день, находятся в офлайне»,— отметил Вячеслав Бочаров.

Точкой окупаемости, по словам представителя сервиса, является несколько сотен заказов в день. «Мы полагаем, что на один даркстор приходящаяся тысяча клиентов в день — это нормально. И у нас много примеров, где мы достигаем подобной цифры»,— добавил Вячеслав Бочаров.

Онлайн-ритейлер ведет переговоры по привлечению местных производителей. Например, в сервисе представлена марка «Февронья» бизнесмена Александра Оглоблина (владелец магазинов «Елисей» и «Елисейский»), которые он также поставляет в магазины «Пятерочка». Владелец пекарни «На Вишневой» Анатолий Павлов сообщил, что его продукция также представлена в «Самокате».

«Мы активно выбираем производителей и производственные площадки в разных регионах страны, в том числе и в Свердловской области, на которых мы будем производить разного вида товары. Начиная от мороженого и заканчивая макаронами и бытовой химией»,— добавил Вячеслав Бочаров.

Екатеринбургский бизнесмен Иван Зайченко (в частности, занимается доставкой продуктов из магазинов «Жизньмарт») не считает «Самокат» конкурентом. «У меня философия, что самый наш главный конкурент и враг — это мы сами внутри себя»,— рассказал господин Зайченко.

«Да, в городе уже существует такой формат, как доставка товаров на дом. На сегодняшний день мы за развитие конкуренции, за приход новых игроков на этот рынок»,— заявил первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Мария Игнатова