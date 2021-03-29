СКР занялся расследователем преступлений НКВД

Материалы в отношении жителя Томска Дениса Карагодина, который расследует обстоятельства гибели своего прадеда, переданы полицией в Следственный комитет России (СКР), сообщается на сайте «Расследование Карагодина». Его пытаются привлечь по уголовным и административным статьям, а сайт проекта — признать «оператором персональных данных», распространяющим клевету о сотрудниках НКВД СССР», говорится в сообщении.

Денис Карагодин — один из первых жителей России, которому удалось получить акт о расстреле своего родственника Степана Карагодина. На протяжении нескольких лет члены семьи Степана Карагодина проводят расследование с целью обнаружения места его захоронения, а также привлечения к ответственности виновных в убийстве прадеда.

«Инкриминируется: сбор и обработка персональных данных, клевета, шпионаж, разглашение государственной тайны и нарушение неприкосновенности частной жизни — массовых убийц — сотрудников НКВД СССР»,— сообщается на сайте.

В начале марта этого года житель Рязанской области Мечислав Прокофьев якобы написал заявление в полицию города Томска и попросил силовиков провести проверку «об усмотренной им якобы клевете в отношении массовых убийц — сотрудников Томского городского отдела управления НКВД по Новосибирской области СССР (ныне — управлений ФСБ России по Новосибирской и Томской областям), размещенной на сайте»,— сообщает «Расследование Карагодина».

«По имеющимся у нас оперативным данным, заявитель начал направлять жалобы в отношении "Расследования Карагодина" и Дениса Карагодина в различные силовые ведомства России (включая ФСБ России) еще осенью 2020 года. Он пытался инкриминировать серию статей, в том числе связанных со шпионажем, разглашением государственной тайны и т. п.»,— говорится на сайте.

В полиции Томска на запрос “Ъ” на момент подготовки публикации не ответили.

Как ранее сообщал “Ъ”, в начале марта также стало известно, что в Новосибирске сын сотрудника НКВД Алексея Митюшова подал заявление в полицию на Дениса Карагодина. Сергей Митюшов посчитал, что информация о том, что его отец поставил подпись под выпиской из акта о расстреле, дискредитирует сотрудника НКВД.

Юлия Сасевич, Новосибирск