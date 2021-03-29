Зелимхан Муцоев подал документы на праймериз «Единой России» в Госудму

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области, член комитета по обороне Зелимхан Муцоев выдвинулся на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в новый состав Госдумы РФ. Как сообщили в пресс-службе свердловского отделения партии, господин Муцоев подал документы по Первоуральскому одномандатному округу.

По словам депутата, он решил принять участие в предварительном голосовании, «чтобы с помощью граждан получить оценку свей работы».

Напомним, выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Подробнее о том, кто выдвинулся на праймериз «Единой России» — в материале “Ъ-Урал” «Губернатор примеряет Госдуму»

Анастасия Реутова