Каждый ретро-трамвай обойдется бюджету Нижнего Новгорода в 86 млн рублей

Мэрия Нижнего Новгорода объявила аукцион на поставку 11 ретро-трамваев в лизинг. Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 946 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Таким образом, каждый трамвай обойдется бюджету почти в 86 млн руб., если цену не снизят на аукционе.

Срок лизинга составит пять лет. Лизинговые платежи будут осуществляться с 1 января 2022 года до 25 декабря 2026 года из средств городского бюджета.

По условиям закупки, первые два вагона должны поступить в Нижний Новгород в течение трех месяцев с момента подписания муниципального контракта. Остальные вагоны – в течение полугода. Гарантия на каждый трамвай составит два года, или 150 тыс. км пробега со дня подписания акта приема-передачи.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, ретро-трамваи планируется запустить на линии в историческом центре Нижнего Новгорода. Ради их закупки в 2022 году в городском бюджете на 195 млн руб. сократят расходы на выплату субсидии МП «Нижегородское метро», предусмотренной для возмещения части затрат по перевозке пассажиров. В 2023 году планируется провести аналогичное перераспределение средств. Общая сумма снижения дотаций для нижегородского метрополитена за два года составит 390 млн руб.

Андрей Репин