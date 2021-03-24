Нижний Новгород закупит ретро-трамваи на 390 млн рублей

Нижний Новгород в 2022-2023 году планирует направить 390 млн руб. на обновление парка городских трамваев. Город закупит низкопольные трамваи в ретро-стиле, их запустят в историческом центре. Несмотря на оформление, трамваи будут современными — с wifi и телефонными зарядками, сообщил глава города Юрий Шалабаев в Instagram.

Средства для покупки трамваев в лизинг направят за счет перераспределения средств. По словам директора городского департамента финансов Юрия Мочалкина, в 2022 году в городском бюджете на 195 млн руб. сократят расходы на выплату субсидии МП «Нижегородское метро» для возмещения части затрат по перевозке пассажиров. В 2023 году планируется провести аналогичное перераспределение средств. То есть общая сумма снижения дотаций для нижегородского метрополитена за два года составит 390 млн руб.

Андрей Репин