24 марта, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Нижний Новгород закупит ретро-трамваи на 390 млн рублей

Из-за этого с метро снимут 400 млн рублей субсидий

Нижний Новгород в 2022-2023 году планирует направить 390 млн руб. на обновление парка городских трамваев. Город закупит низкопольные трамваи в ретро-стиле, их запустят в историческом центре. Несмотря на оформление, трамваи будут современными — с wifi и телефонными зарядками, сообщил глава города Юрий Шалабаев в Instagram.

Средства для покупки трамваев в лизинг направят за счет перераспределения средств. По словам директора городского департамента финансов Юрия Мочалкина, в 2022 году в городском бюджете на 195 млн руб. сократят расходы на выплату субсидии МП «Нижегородское метро» для возмещения части затрат по перевозке пассажиров. В 2023 году планируется провести аналогичное перераспределение средств. То есть общая сумма снижения дотаций для нижегородского метрополитена за два года составит 390 млн руб.

Андрей Репин


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Тенденции

Самое читаемое

Приложение

Профиль пользователя