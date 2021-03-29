Экс-претендент на пост президента Белоруссии Бабарико создает партии «Вместе»

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявил о создании новой партии. Она получила название «Вместе».

«Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы»,— цитирует Виктора Бабарико пресс-служба его штаба на Telegram-канале.

Чем известен Виктор Бабарико Читать далее

В конце 2020 года Виктору Бабарико предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере (более 28 млн руб.) и в легализации полученных преступным путем средств. Он находится под стражей.

Напомним, в Белоруссии 27 марта впервые с конца 2020 года должна была пройти полномасштабная уличная акция. Но масштаб акций в выходной день оказался даже меньшим, чем в будний.

Подробнее об акции — в материале “Ъ” «Белорусские протесты не взошли к весне».