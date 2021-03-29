Концессионно-пенсионный резерв

Негосударственный пенсионный фонд «Газфонд Пенсионные накопления» (НПФ «Газфонд ПН») создал резерв под обесценение облигаций более чем на 14 млрд руб. В них, по-видимому, входят концессионные бумаги, купленные НПФ в прошлые годы, которые могли пострадать от снижения платежной дисциплины граждан в условиях коронакризиса. Впрочем, негативный эффект от обесценения в прошлом году частично был демпфирован резервом по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) «Газфонда ПН».

В четвертом квартале прошлого года НПФ «Газфонд ПН» по портфелю пенсионных накоплений создал резерв под обесценение долговых бумаг на сумму 14,3 млрд руб., свидетельствует отчетность фонда по отраслевым стандартам бухучета (ОСБУ) за 2020 год. Согласно оперативным данным НПФ, в том же квартале его резерв по ОПС (РОПС) уменьшился более чем вдвое, на 12,1 млрд руб., до 10,8 млрд руб. Таким образом, обесценение облигаций прежде всего коснулось именно РОПС, лишь частично затронув другие портфели.

«Газфонд ПН» занимает второе место среди НПФ в сфере ОПС. Его акционерами являются НПФ «Газфонд» (35%), Газпромбанк (ГПБ, 10%), а также Анатолий Гавриленко (55%). На начало года обязательства НПФ по ОПС составляли 559,7 млрд руб., а число застрахованных лиц немногим превышало 6,4 млн человек. Разнесенная фондом доходность по ОПС по итогам 2020 года составила 5,5%. Обязательства по добровольным пенсионным программам (НПО) равнялись 23,8 млрд руб., число их участников составляло 178,6 тыс. человек.

В 2019 году НПФ также создавал резерв под обесценение облигаций, купленных на пенсионные накопления, на сумму 8,2 млрд руб. (списан в 2020 году). Правда, предыдущее создание резерва, согласно показателям фонда, не коснулось РОПС и отразилось на показателях других его портфелей ОПС. Так, по итогам 2019 года «Газфонд ПН» получил самый низкий показатель по доходности по пенсионным накоплениям, составившей 8,3% годовых (разнесено на счета 6,2%).

В 2020 году подвести «Газфонд ПН» могли, в частности, облигации компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Оба предприятия, принадлежащие инвесткомпании «Лидер», связанной с ГПБ и «Газфондом», в 2015–2016 годах заключили концессионное соглашение с администрацией Волгограда в отношении объектов коммунальной инфраструктуры города. В 2015–2019 годах выпустили облигации. Среди держателей бондов «Концессии водоснабжения» были «Газфонд ПН» и НПФ, присоединившиеся к нему в 2017 году (см. “Ъ” от 30 мая 2017 года), следует из отчетности фондов и данных НАКДИ.

Источник “Ъ”, знакомый с составом портфелей «Газфонда ПН», подтвердил, что облигации «Концессии теплоснабжения» ранее находились на балансе НПФ. В конце прошлого года по ряду долговых бумаг обоих эмитентов, как по купону, так и по амортизации номинальной стоимости, зафиксированы дефолты. У «Концессии теплоснабжения» в обращении находятся облигации на 8,4 млрд руб., из которых по бондам на 4 млрд руб. уже наступил дефолт, у «Концессии водоснабжения» в обращении облигации на 6,6 млрд руб., дефолт — по бумагам на 2,4 млрд руб. В самом фонде не ответили на вопросы “Ъ”, в том числе по каким облигациям был создан резерв под обесценение.

«Газфонд ПН» и НПФ, вошедшие в него, не в первый раз сталкиваются с проблемами по концессионным облигациям. Например, в 2017 году они попали в схожую ситуацию, когда были вынуждены создавать резервы по бондам Резервной трастовой компании (признана банкротом), которая инвестировала в том числе привлеченные у НПФ средства в строительство ледового дворца «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске. Всего, по данным гендиректора СДК «Гарант» Татьяны Есаулковой (приведены в диссертации на соискание докторской степени), «Газфонд ПН» на начало прошлого года инвестировал в концессионные бумаги 33,8 млрд руб.

«В данном случае основной негативный эффект от обесценения облигаций пришелся на РОПС фонда, что демпфировало негативный эффект для клиентов НПФ»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, в том, что фонды кладут более рискованные, а значит, доходные инструменты в резерв, есть логика — это шанс для НПФ больше заработать за счет вознаграждения, но подвергнуть меньшему риску клиентов. В случае с концессионными бумагами, полагает эксперт, как раз мог реализоваться непредвиденный риск от пандемии коронавируса, которая снизила платежную дисциплину граждан и привела к дефолтам.

Илья Усов