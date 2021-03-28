Главные новости к утру 28 марта

Российский боксер Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту из Великобритании. Он лишился временного титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. О матче-реванше

Dillian Whyte watches back his KO vs. Povetkin.



"No one can take that punch from me and stand up, no one." ??? pic.twitter.com/WRgXiluG0z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Правозащитники сообщили о задержании на протестах в Белоруссии около 250 человек. МВД Белоруссии днем 27 марта сообщало о задержании больше 100 человек.

Россия и ОАЭ выдали авиакомпаниям разрешения на чартерные рейсы, сообщили источники нескольких СМИ. «Победа» подтвердила получение разрешения. Вечером 27 марта источник ТАСС предупредил о риске отмены таких рейсов с 28 марта из-за отсутствия разрешений со стороны властей.

Российский дуэт впервые за 12 лет завоевал золото в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию. Лучший результат показали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По итогам выступления в Стокгольме российские фигуристы получили максимальную квоту во всех видах программы на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. О победе Синициной и Кацалапова

Бразилия снова приостановила регистрацию «Спутника V». Регулятор утверждает, что ему не предоставили всю необходимую информацию по вакцине.

Гонка вакцинаций Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил ответные санкции Пекина против Вашингтона. Он назвал ограничения безосновательными. О санкциях