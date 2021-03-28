28 марта, воскресенье
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Главные новости к утру 28 марта

Российский боксер Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту из Великобритании. Он лишился временного титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. О матче-реванше

Правозащитники сообщили о задержании на протестах в Белоруссии около 250 человек. МВД Белоруссии днем 27 марта сообщало о задержании больше 100 человек.

Россия и ОАЭ выдали авиакомпаниям разрешения на чартерные рейсы, сообщили источники нескольких СМИ. «Победа» подтвердила получение разрешения. Вечером 27 марта источник ТАСС предупредил о риске отмены таких рейсов с 28 марта из-за отсутствия разрешений со стороны властей.

Российский дуэт впервые за 12 лет завоевал золото в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию. Лучший результат показали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По итогам выступления в Стокгольме российские фигуристы получили максимальную квоту во всех видах программы на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. О победе Синициной и Кацалапова

Бразилия снова приостановила регистрацию «Спутника V». Регулятор утверждает, что ему не предоставили всю необходимую информацию по вакцине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил ответные санкции Пекина против Вашингтона. Он назвал ограничения безосновательными. О санкциях

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