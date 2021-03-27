Россия и ОАЭ выдали авиакомпаниям разрешения на чартерные рейсы

Власти России и ОАЭ согласовали условия выполнения чартерных грузопассажирских рейсов между странами, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости». «Победа» подтвердила получение разрешения. Вечером 27 марта источник ТАСС предупредил о риске отмены таких рейсов с 28 марта из-за отсутствия разрешений со стороны властей.

«Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям все подтвердили»,— сказал собеседник «РИА Новости».

По информации источника ТАСС, решение о согласовании полетов касается рейсов, на которые уже продано около 50 тыс. билетов. 27 марта «Победа» разослала всем купившим билеты в Дубай на 28 марта письма с предупреждениями, что в расписании «возможны значительные изменения».

Между Россией и ОАЭ также открыто регулярное авиасообщение. Оно было возобновлено в сентябре 2020 года.

О росте стоимости полетов — в материале “Ъ” «Цены улетели».