Россияне Синицина и Кацалапов выиграли золото в танцах на льду на ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми в танцах на льду на чемпионате мира (ЧМ) в Стокгольме. В произвольном танце они набрали 133,02 балла и победили с результатом 221,17 балла.

Серебро завоевал американский дуэт Мэдисон Хаббелл—Закари Донохью (214,71). Третье место заняли представители Канады Пайпер Гиллес—Поль Пуарье (214,35).

Ранее по итогам выступления в Стокгольме российские фигуристы получили максимальную квоту во всех видах программы на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Российские фигуристы скатались за квотой».