Поветкин проиграл Уайту и лишился временного титула WBC

Российский боксер Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту из Великобритании в повторном бою в Гибралтаре. Поединок завершился в четвертом раунде техническим нокаутом. Поветкин лишился временного титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Первый бой между Поветкиным и Уайтом прошел в августе 2020 года в Великобритании. Россиянин победил нокаутом в пятом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. У 32-летнего Уайта 28 побед (19 нокаутом) и три поражения. Временный титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC дает британцу право провести поединок с действующим чемпионом мира WBC. Сейчас им является британец Тайсон Фьюри.

Подробнее о матче-реванше — в материале “Ъ” «Александру Поветкину ответили нокаутом».