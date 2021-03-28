США назвали безосновательными ответные санкции Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил санкции Пекина против Вашингтона. Они были введены в ответ санкции США против Китая. Господин Блинкен назвал ограничения безосновательными.

«США осуждают безосновательные санкции КНР… Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне»,— говорится в заявлении господина Блинкена.

ЕС 22 марта объявил о новых санкциях за нарушение прав человека в отношении ряда стран, в том числе Китая. В ответ Пекин ввел санкции против Брюсселя. К санкциям ЕС присоединились также США, Канада и Великобритания. КНР ввела ограничения и против этих государств.

О китайских санкциях против Запада — в материале “Ъ” «Китай не оставил уйгурский вопрос без ответа».