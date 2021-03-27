Российские фигуристы завоевали максимальную квоту во всех видах на Олимпиаде-2022

Российские фигуристы получили максимальную квоту во всех видах программы на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Третью мужскую путевку необходимо подтвердить на турнире в Германии, сообщает «РИА Новости».

Россияне гарантировали по три путевки в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду и соревнованиях спортивных пар по итогам выступления на чемпионате мира в Стокгольме. Для завоевания максимальной квоты сумма мест двух лучших пар по итогам соревнований должна быть меньше или равной 13.

Этот результат россияне гарантировали после выступления дуэтов Александра Степанова—Иван Букин и Тиффани Загорски—Джонатан Гурейро. Ранее Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое места соответственно. Так как сумма их мест оказалась меньше 14, по правилам отбора сборная России получила право выставить на Олимпиаде трех фигуристов.

Третья квота в мужском катании должна быть подтверждена на олимпийском отборочном турнире в германском Оберстдорфе.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Российские фигуристы скатались за квотой».