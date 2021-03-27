Сеть екатеринбургских магазинов «Жизньмарт» за год увеличила выручку в 5,8 раза

Выручка екатеринбургской сети продуктовых магазинов «Жизньмарт» за пандемию выросла в 5,8 раза. Об этом “Ъ-Урал” рассказал исполнительный директор сети Сергей Третьяков. По его словам, за прошлый год было запущено восемь новых магазинов, все они вышли в прибыль по итогам первых трех месяцев.

Так, в феврале прошлого года выручка магазинов составляла 6,65 млн руб., в феврале 2021 года выросла до 38,75 млн руб. Чистая прибыль по итогу февраля составила 1,9 млн руб.

Напомним, в марте 2019 года бизнесмен Иван Зайченко открыл первый магазин в Екатеринбурге на Шейнкмана, 90. После запуска господин Зайченко стал продавать франшизу этого проект. Все последующие магазины открываются по франшизе. Сейчас в сети больше 12 партнеров. Пять из них открыли свои магазины, остальные находятся в стадии подбора помещений, либо стройки.

«Мы выбрали такой путь развития, потому что коллективный предпринимательский опыт гораздо эффективнее, нежели индивидуальный. У каждого партнера есть собственные предпринимательские чутье и опыт. Мы четко знаем, что у партнеров не будет работы спустя рукава, которая зачастую характерна для наемных управленцев в больших сетях», — рассказал Сергей Третьяков.

По словам господина Третьякова, во время пандемии сеть развивала доставку. Так, за 2020 год доставка выросла в семь раз и сейчас составляет 25% от общей выручки сети.

В этом году продуктовые магазины планируют открыть за пределами Екатеринбурга. «Пока рассматриваем только крупные города. Это связано с тем, что для полноценной работы магазинов нужны определенные поставщики: фабрики по производству готовой еды, производители продуктов коротких сроков хранения. За пределами Екатеринбурга мы будем искать партнера, который готов открыть так называемую “дубль-управляющую компанию”, то есть взять на себя развитие региона целиком. В регионе должны быть соответствующие ресурсы для развития», — добавил господин Третьяков.

Мария Игнатова