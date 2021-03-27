Театральным клонам расширили репертуар

Как стало известно “Ъ”, новое развитие получило уголовное дело в отношении бизнесменов Андрея Хартанюка и Алексея Куринова, которых СКР считает организаторами незаконных продаж билетов на театральные постановки и концерты через три сотни сайтов-двойников. Причиненный гражданам общий ущерб, по предположению следствия, может составлять 1 млрд руб. Помимо незаконного использования названий известных театров и других учреждений культуры, среди которых фигурируют Мариинка, Большой и Консерватория им. П. И. Чайковского, теперь их обвиняют и в мошенничестве.

Басманный суд столицы на днях продлил на три месяца срок ареста одному из основных фигурантов дела о масштабных махинациях с билетами Алексею Куринову. Гендиректор компании Simple Life Innovation (SLI) останется в СИЗО до 18 июня. При этом стало известно, что в отношении бизнесмена возбуждено новое уголовное дело: если ранее ему инкриминировалась ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров), то теперь в фабулу обвинения добавилось и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще одним фигурантом расследования является бизнесмен Андрей Хартанюк, который находится в розыске. Именно их следствие считает организаторами аферы. По материалам дела, бизнесмены четыре года назад создали в Москве и Санкт-Петербурге разветвленную сеть сайтов-клонов известных театров, спортивных и шоу-программ, наладив через нее массовый сбыт билетов по завышенным ценам. Стоимость билета, который продавался через нелегальную сеть, могла в десятки раз превышать реальную.

Также по ходу расследования в деле появились новые эпизоды. Если сначала фигурантам вменялась распродажа билетов Мариинского театра, то теперь в деле упоминаются также Большой театр и Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского.

Новые эпизоды вменены не только предполагаемым организаторам, но и другим фигурантам, которых следствие считает исполнителями преступлений. Речь идет о владельце компании «Тикет Маркет» Виталии Гашакове, главе фирмы «Без нас никак» Яне Тагиной и предпринимательнице Юлии Чарыковой.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследованием этого дела СКР занялся 14 февраля 2020 года после обращения в правоохранительные органы руководства Мариинского театра. Следственную группу возглавил один из наиболее опытных сотрудников ведомства генерал-майор юстиции Сергей Новиков.

Уже в начале расследования было установлено, что у сайта Мариинки существуют незаконные клоны, практически неотличимые по дизайну от официального ресурса. Через них, используя символику и торговую марку заявителя, велась активная торговля билетами на спектакли. Как считает следствие, организованная Андреем Хартанюком сеть заработала в августе 2017 года и состояла из трехсот сайтов-клонов. Ее организаторы четко разделили между собой обязанности: господин Хартанюк осуществлял общее руководство, а глава SLI занимался рекламой и продвижением сайтов-двойников. Узнав о начале расследования, оба попытались скрыться или иначе препятствовать следствию. Так, господин Куринов несколько месяцев представлял следствию фальшивые справки о своем заболевании коронавирусом, а также пытался склонить свидетелей изменить показания.

Сейчас следствие, по данным “Ъ”, проверяет фигурантов дела на причастность к незаконным продажам билетов в государственный Молодежный театр (РАМТ), Александринский театр, на музыкальный фестиваль «Спасская башня» и ряд популярных спортивных и шоу-программ. По предварительным подсчетам следствия, общий ущерб от действий участников незаконной схемы может составить 1 млрд руб.

В рамках расследования следствием проведены обыски, а также арестовано имущество фигурантов для возможной компенсации в рамках гражданских процессов. Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Мариинского театра, отметил в беседе с “Ъ”, что в данном случае речь идет не только о наживе, которую получали фигуранты дела благодаря торговой марке театра, но и «репутационном и социальном уроне», причиненном его доверителям. Продавая билеты по завышенным в несколько раз ценам, отметил адвокат, обвиняемые «отсекли от театра очень важную группу зрителей, которые не смогли попасть в Мариинку».

Владислав Трифонов