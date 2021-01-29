Театральным клонам выставляют заслоны

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) обратился в Басманный райсуд с ходатайством об аресте главы компании Simple Life Innovation Алексея Куринова. Его считают одним из организаторов масштабной сети по незаконной продаже билетов в Мариинский театр по завышенным ценам через сайты-клоны. Возглавляет расследование один из самых опытных следователей СКР генерал-майор юстиции Сергей Новиков.

Уголовное дело, в рамках которого задержан Алексей Куринов, было возбуждено 14 февраля 2020 года по редко используемой в практике ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Основанием стало обращение в правоохранительные органы руководства Мариинского театра, обнаружившего клон своего официального сайта mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com. Через них с незаконным использованием символики и торговой марки театра и продавались билеты на спектакли в два-три раза дороже официальной цены. Алексея Куринова следствие считает одним из организаторов сети незаконных продаж, но в его деле, по данным “Ъ”, пока один эпизод. При этом по аналогичной схеме реализовывались билеты в другие театры, в частности в Большой, а также на музыкальный фестиваль «Спасская башня» и в Концертный зал им. П. И. Чайковского — сейчас задержанный проверяется на причастность к этим эпизодам.

По данным “Ъ”, постановление о привлечение гендиректора Simple Life в качестве обвиняемого было вынесено еще в начале ноября прошлого года, однако тот скрылся, из-за чего был объявлен в федеральный розыск.

Обнаружить бизнесмена оперативникам удалось лишь пару дней назад, и 28 января господину Куринову было предъявлено обвинение.

По данным следствия, мошенническую сеть организовал в марте 2019 года бизнесмен Андрей Хартанюк, который сейчас находится в розыске.

Помимо задержанного в ней участвовала также и глава компаний «Без нас никак» Яна Тагина.

По предварительным подсчетам следствия, оборот криминальной сети превышал 1 млрд руб. Как ранее уже сообщал “Ъ”, на новогодний спектакль «Щелкунчик» в Большом театре билет максимальной стоимостью 20 тыс. руб. на сайте-двойнике продавался в 30 раз дороже — за 600 тыс. руб.

Стоит отметить, что расследованием занимается старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Сергей Новиков — один из самых опытных работников комитета. Известность он получил благодаря уголовным делам в отношении экс-начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, бизнесмена Дмитрия Михальченко и другим резонансным расследованиям.

Владислав Трифонов