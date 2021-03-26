Apple прорабатывает создание более прочной версии «умных» часов

Apple рассматривает возможность создания более прочной версии своих «умных» часов специально для спортсменов, туристов и людей, которые намерены пользоваться ими в экстремальных условиях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании. Появиться более массивная и укрепленная модель часов может не ранее осени 2021 года.

Это уже второй раз, когда Apple задумывается о создании модели «умных» часов для использования в экстремальных условиях. Корпорация обсуждала эту идею еще во время выпуска первой версии Apple Watch в 2015 году, однако в итоге ограничилась лишь добавлением некоторых спортивных функций в программное обеспечение часов.

Последние модели Apple Watch уже имеют водонепроницаемость до 50 м, что само по себе является максимальным уровнем для большинства «умных» часов. Усовершенствовать устройство Apple могла бы придав ему прорезиненный внешний вид, как у часов Casio G-Shock, отмечает агентство.

Кирилл Сарханянц